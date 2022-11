Trailer per il film animato Una Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah, su Disney+

Titolo originale : Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again , uscita : 09-12-2022. Regista : Matt Danner.

Disney+ ha da poco diffuso il trailer e il poster del film originale Una Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah (Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again), nuova avventura in animazione basata sul popolare franchise cinematografico

Questa la trama ufficiale:

Racconta le disavventure che si verificano ogni notte al Museo Americano di Storia Naturale quando il sole tramonta. Il lavoro estivo di Nick Daley come guardiano notturno del museo è un impiego impegnativo per uno studente delle superiori, ma il ragazzo sta seguendo le orme del padre ed è determinato a non deluderlo.

Fortunatamente, conosce l’antica tavoletta del museo che dà vita a tutto quando il sole tramonta ed è felice di rivedere al suo arrivo i suoi vecchi amici, tra cui Jedediah, Octavius e Sacagawea.

Ma quando il sovrano Kahmunrah fugge con lo scopo di riaprire il mondo sotterraneo e liberare l’Esercito dei Morti, spetta a Nick fermare il folle imperatore e salvare il museo una volta per tutte.

Nel cast di doppiatori originali ci sono Joshua Bassett, Jamie Demetriou, Alice Isaaz, Gillian Jacobs, Joseph Kamal, Thomas Lennon, Zachary Levi, Akmal Saleh, Kieran Sequoia, Jack Whitehall, Bowen Yang e Steve Zahn.

Una Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah è stato diretto da Matt Danner, da una sceneggiatura di Ray DeLaurentis e Will Schifrin. Tra gli executive producer figurano Emily Morris, Chris Columbus, Mark Radcliffe e Michael Barnathan mentre le musiche sono di John Paesano.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Una Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah, che debutterà il 9 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming:

Fonte: YouTube