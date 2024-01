Trailer per La Profezia del Male: un mazzo di Tarocchi maledetti decide come morirete

Sony Pictures ha diffuso in giornata il primo trailer di La Profezia del Male (già noto come Horrorscope e Tarot), horror che è stato scritto e diretto da Spenser Cohen (I mercenari – The Expendables) e Anna Halberg (Extinction, Moonfall).

Nel cast sono presenti Harriet Slater (Pennyworth), Adain Bradley, Avantika (Mean Girls) e Jacob Batalon (Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home).

Questa la trama ufficiale:

Mai usare le carte di qualcun altro: questa la regola sacra nella lettura dei Tarocchi. Quando un gruppo di amici la infrange scatena inconsapevolmente una terribile minaccia imprigionata nelle carte maledette.

Uno dopo l’altro, i protagonisti dovranno affrontare il loro destino in una sfida contro la morte per sfuggire al futuro predetto nella profezia dei Tarocchi.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 9 maggio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di La Profezia del Male, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube