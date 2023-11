Trailer per Mars Express: due detective indagano su Marte nell’anno 2200

Sono da poco stati diffusi il poster e il trailer di Mars Express, film animato di fantascienza francese che ha debuttato al Festival di Annecy.

Questa la trama ufficiale:

Siamo nell’anno 2200. La detective privata Aline Ruby e il suo partner androide vengono assunti da un ricco uomo d’affari per rintracciare un famigerato hacker.

Su Marte, scendono così nel ventre profondo della capitale del pianeta, dove scoprono una storia più oscura fatta di fattorie di cervelli, corruzione e una ragazza scomparsa che nasconde un segreto sui robot che minaccia di cambiare il volto dell’universo.

Mars Express – che è costato 6.5 milioni di euro – è stato diretto da Jérémie Périn, al suo primo lungometraggio, che ha confermato apertamente di essere stato influenzato da opere come RoboCop, 2001: Odissea nello spazio, I maestri del tempo e Ghost in the Shell.

Il cast di voci originali comprende Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé, Marie Bouvet e Sébastien Chassagne.

In attesa di capire se lo vedremo anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Mars Express, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

