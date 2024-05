Trailer per Mind Body Spirit: un’arcana pratica yoga sprigiona un atroce male

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di Mind Body Spirit, horror in found footage che è stato scritto e diretto da Alex Henes e Matthew Merenda.

Questa la trama ufficiale:

Anya, un’aspirante influencer di yoga, si imbarca in una pratica rituale lasciatale dalla nonna che l’ha abbandonata. Documenta quindi tale pratica sul suo canale YouTube per farla vedere al mondo intero, consentendo al suo pubblico di avere un accesso intimo al suo viaggio.

Ma ciò che inizia come una guida spirituale di auto-aiuto si evolve presto in qualcosa di molto più sinistro. Quando Anya diventa ossessionata dal misterioso potere della pratica, scatena involontariamente un’entità ultraterrena che inizia a prendere il controllo della sua vita e dei suoi video.

Ora Anya deve sbrigarsi per scoprire la verità, prima che la sua discesa nella follia minacci di consumare la sua mente, il suo corpo e il suo spirito. Quando rivelerà la vera natura del rituale, sarà troppo tardi?

Il film è interpretato da Sarah J. Bartholomew, Madi Bready, KJ Flahive, Anna Knigge e Kristi Noory.

In attesa di capire se lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Mind Body Spirit, la cui uscita negli USA è prevista per il 7 maggio:

