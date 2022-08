Trailer per My Best Friend’s Exorcism (film Prime): negli anni ’80 per un rituale satanico

Titolo originale : My Best Friend's Exorcism , uscita : 29-09-2022. Regista : Damon Thomas.

L’autore Grady Hendrix ha pubblicato il suo secondo romanzo, My Best Friend’s Exorcism nel 2016, che descrive come “Spiagge (1998) incontrano L’Esorcista“. Ambientato alla fine degli anni ’80 durante il cosiddetto ‘satanic panic’, è una storia toccante di amicizia tra liceali e, beh, di possessione demoniaca. Ora, in arrivo un adattamento cinematografico, che debutterà in esclusiva su Prime Video il 30 settembre, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Elsie Fisher (Non aprite quella porta) e Amiah Miller sono le star del film, che è stato diretto da Damon Thomas (“Penny Dreadful”).

Questa la trama ufficiale:

L’anno è il 1988. Le studentesse del secondo anno delle superiori Abby e Gretchen sono migliori amiche fin dalla quarta elementare. Ma dopo che un bagno nude in notturna va disastrosamente storto, Gretchen inizia a comportarsi … in modo diverso. È lunatica. È irritabile. E bizzarri incidenti continuano ad accadere ogni volta che lei è nelle vicinanze.

L’indagine di Abby la porta ad alcune scoperte sorprendenti e quando la loro storia raggiunge la sua terrificante conclusione, il destino di Abby e Gretchen sarà determinato da un’unica domanda: la loro amicizia è abbastanza potente da sconfiggere il Diavolo in persona?

Nel cast dell’horror – che è stato classificato Rated R per ‘teen drug use, language, sexual references and some violence’ – ci sono anche Cathy Ang e Rachel Ogechi Kanu.

Christopher Landon (Auguri per la tua morte) è uno dei produttori del film.

Di seguito trovate il trailer internazionale di My Best Friend’s Exorcism, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube