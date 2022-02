Trailer per No Exit: una tormenta, cinque loschi sconosciuti, zero fiducia

Disney+ ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di No Exit, il thriller targato 20th Century Studios che debutterà nel catalogo il 25 febbraio.

Questa la trama ufficiale:

Darby (Havana Rose Liu) è una giovane donna in viaggio per un’emergenza familiare che, bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti.

Quando scopre una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio, si lancia in una terrificante lotta tra la vita e la morte per scoprire chi sia il rapitore.

Il film è stato diretto da Damien Power (Killing Ground), da una sceneggiatura di Andrew Barrer e Gabriel Ferrari (Ant-Man and the Wasp) e si basa sull’omonimo romanzo di Taylor Adams pubblicato nel 2017.

Tra i protagonisti di No Exit ci sono anche Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier, Top Gun 2), David Rysdahl (Nine Days), Dale Dickey (Un gelido inverno), Mila Harris (Tyler Perry’s Young Dylan) e Dennis Haysbert (Atto di fede).

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di No Exit, che ci dà un assaggio di quello che succederà:

