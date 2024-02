Trailer per Sasquatch Sunset: mockumentary con Keough e Eisenberg nella vita segreta dei Bigfoot

Bleecker Street ha diffuso il poster e il trailer di Sasquatch Sunset, misterioso mockumentary diretto da David e Nathan Zellner (Kumiko, The Treasure Hunter) di cui Ari Aster (Midsommar, Hereditary) è produttore esecutivo.

Questa la trama ufficiale:

Nelle nebbiose foreste del Nord America, una famiglia di Sasquatch, forse gli ultimi della loro enigmatica specie, si imbarca in un viaggio assurdo, epico, esilarante e, in definitiva, toccante nel corso di un anno.

Questi giganti irsuti e nobili combattono per la sopravvivenza mentre si trovano in rotta di collisione con il mondo in continua evoluzione che li circonda.

Protagonisti del film – che è stato classificato Rated R per ‘Bloody Images, Some Sexual Content and Full Nudity’ – sono Riley Keough (Mad Max: Fury Road), Jesse Eisenberg (Benvenuti a Zombieland) e Christophe Zajac-Denek (Twin Peaks: Il Ritorno).

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti (negli USA a metà aprile), di seguito trovate il trailer internazionale di Sasquatch Sunset, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere bizzarre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube