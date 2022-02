Trailer per Sissy: una influencer affronta i vecchi bulli del liceo assetati di vendetta

In programma al SXSW il prossimo mese, sono arrivati ora online il poster e il trailer di Sissy, horror australiano che farà il suo debutto nella sezione Midnighters del festival texano.

Scritto e diretto a quattro mani da Hannah Barlow (For Now) e Kane Senes, il film vede protagonista Aisha Dee.

Questa la scarna trama ufficiale:

Le migliori amiche di infanzia Cecilia ed Emma, dopo oltre un decennio si incontrano di nuovo.

Cecilia viene invitata per il fine settimana di addio al nubilato di Emma, dove rimane bloccata in una abitazione remota in compagnia della ragazza che la bullizzava al liceo e assapora il gusto della vendetta.

Il cast comprende anche Hannah Barlow, Emily De Margheriti, Daniel Monks, Yerin Ha, Lucy Barrett, Shaun Martindale, Amelia Lule, April Blasdall e Camille Cumpston.

Lisa Shaunessy, John De Margheriti, Jason Taylor, Bec Janek sono i produttori.

Inattesa di capire quando potremo vederlo, di seguito trovate il trailer internazionale di Sissy, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

