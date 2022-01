Trailer per Slapface: un ragazzino solo fa amicizia con un mostro

Guardando a Come Play – Gioca con me del 2022, Shudder ha appena diffuso il poster e il trailer di Slapface, horror low budget che ha vinto il Premio del Pubblico per il “Miglior Film Horror/Thriller/Fantascienza” al Cinequest Film Festival lo scorso anno ed è stato scritto e diretto da Jeremiah Kipp (Black Wake), che ha ‘ampliato’ l’omonimo cortometraggio del 2018.

Questa la trama ufficiale:

Dopo la morte di sua madre, Lucas, un ragazzino solitario che vive in una casa in rovina assieme a suo fratello Tom, cerca regolarmente conforto nei boschi vicini.

Con i suoi unici “amici” che sono un gruppetto di ragazzine prepotenti, sta sulle sue per la maggior parte del tempo. Ma, dopo uno strano incontro con un mostro non umano, Lucas inizia ad allontanarsi ulteriormente dagli altri.

Quando i due raggiungono un’incerta fiducia, nasce allora una bizzarra amicizia e Lucas viene coinvolto in una serie di avventure primordiali.

Tra i protagonisti del film ci sono August Maturo (Girl Meets World, The Nun), Mike Manning (Son of the South, Teen Wolf), Dan Hedaya (The Usual Suspects), Mirabelle Lee (Blood Ties), Lukas Hassel, and Libe Barer (Sneaky Pete), Bianca D’Ambrosio (The Bay, I Am Mortal, Fear of Rain), Chiara D’Ambrosio (The Bay, I Am Mortal).

Di seguito trovate il trailer internazionale di Slapface, che finirà su Shudder il 3 febbraio:

