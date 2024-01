Trailer per Sleeping Dogs: il detective Crowe indaga lottando con l’Alzheimer

Sono da poco stati diffusi il poster e il trailer di Sleeping Dogs, thriller diretto dall’esordiente Adam Cooper con protagonisti Russell Crowe e Karen Gillan (Guardiani della Galassia), che adatta il fortunato romanzo Il libro degli specchi di Eugen Ovidiu Chirovici.

Nel cast del film ci sono anche Márton Csókás (Il signore degli anelli), Thomas M. Wright (Top of the Lake), Harry Greenwood (Hacksaw Ridge) e Tommy Flanagan (Sons of Anarchy).

Questa la trama ufficiale:

Sulla scia di un trattamento all’avanguardia contro l’Alzheimer, un ex detective della omicidi (Crowe) ha il compito di riesaminare un brutale caso del suo passato: il macabro omicidio di un professore universitario (Csokas).

Lottando per riconquistare la memoria, il detective chiede aiuto al suo ex partner per rilanciare le indagini. Incontrano una donna magnetica e misteriosa (Gillan), un groviglio di contraddizioni e di segreti e una realtà orribile che cambia la visione del mondo del detective in un batter d’occhio.

In attesa di capire quando arriverà in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Sleeping Dogs, che sarà nei cinema americani il 22 marzo, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube