Trailer per Speak No Evil: incomprensioni e gesti sinistri tra due famiglie in vacanza

Titolo originale : Speak No Evil , uscita : 17-03-2022. Regista : Christian Tafdrup.

IFC Midnight ha da poco diffuso il poster e il trailer di Speak No Evil, horror danese che è stato diretto e co-sceneggiato da Christian Tafdrup (Parents).

Questa la trama ufficiale:

Durante una vacanza in Toscana, due famiglie – una danese e l’altra olandese – si incontrano e diventano subito amiche. Mesi dopo, la famiglia olandese dallo spirito libero estende un invito a quella danese più conservatrice per un weekend di vacanza nella loro casa di campagna.

Tuttavia, non ci vuole molto prima che le cose sfuggano gradualmente di mano, poiché la gioia della riunione viene sostituita da incomprensioni.

L’ospitalità olandese diventa così rapidamente snervante per i danesi, che si ritrovano sempre più intrappolati nella rete della loro stessa gentilezza di fronte a un eccentrico… o forse sinistro… un comportamento.

Tra i protagonisti del film ci sono Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja Van Huêt, Karina Smulders, Liva Forsberg e Marius Damslev.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Speak No Evil, che verrà distribuito nella sale americane il 9 settembre e poi in streaming su Shudder dal 15 settembre:

