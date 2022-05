Trailer per Spiderhead (film Netflix): Chris Hemsworth usa i detenuti come cavie nel futuro

Netflix ha da poco diffuso il poster e il trailer di Spiderhead (Escape from Spiderhead), fanta-thriller diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy) tratto dal racconto breve del New Yorker intitolato “Fuga dall’Aracnotesta” di George Saunders.

Questa la trama ufficiale:

Due detenuti (Miles Teller e Jurnee Smollett) instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all’avanguardia diretto da una mente visionaria (Chris Hemsworth) che conduce esperimenti sui suoi soggetti utilizzando farmaci in grado di alterare la mente.

Nel cast del film, che è stato girato in Australia durante il periodo dei pandemia del 2021 ed è stato classificato Rated R per ‘violent content, language and sexual content’ – ci sono anche Tess Haubrich e BeBe Bettencourt.

In attesa di vederlo nel catalogo di Netflix dal 17 giugno, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Spiderhead che ci dà una prima idea di cosa ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube