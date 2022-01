Trailer per Studio 666: Dave Grohl registra l’album dei Foo Fighters nella casa degli orrori

Di recente la rock band dei Foo Fighters, guidata dal carismatico Dave Grohl, si è ritrovata sul set della horror comedy Studio 666, che è stata diretta dal regista BJ McDonnell (Hatchet III) e girata in gran segreto durante la pandemia, di cui oggi sono arrivati online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Nello Studio 666, la leggendaria rock band dei Foo Fighters si trasferisce in una villa di Encino immersa nella macabra storia del rock and roll per registrare il suo tanto atteso decimo album. Una volta nella casa, Dave Grohl si ritrova però alle prese con forze soprannaturali che minacciano sia il completamento dell’album che la vita della band.

Il film è stato scritto da Jeff Buhler e Rebecca Hughes, basandosi su una storia dello stesso frontman dei Foo Fighters.

Tra i protagonisti di Studio 666 ci sono anche Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Whitney Cummings (2 Broke Girls), Will Forte, Jenna Ortega (La babysitter – Killer Queen), Leslie Grossman e Jeff Garlin.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Studio 666, che verrà distribuito il 25 febbraio, da cui traspare una certa influenza di La Casa di Sam Raimi:

Fonte: YouTube