Trailer per Suicide Forest Village: si entra nella foresta dei suicidi con Takashi Shimizu

A un anno esatto dalle ultime notizie e a due da Howling Village, sono stati oggi diffusi il poster e il trailer di Suicide Forest Village ( 犬鳴村 ), nuovo horror del giapponese Takashi Shimizu, già creatore della serie Ju-on / Rancore e del franchise di The Grudge .

Questa la trama ufficiale:

Un’antica, potente e terrificante maledizione viene sigillata nel profondo dell’inquietante e immenso “Jukai”: un oceano di alberi. Tredici anni dopo … Due sorelle, Hibiki e Naki, scoprono che molte persone sono scomparse dentro o nelle vicinanze del Jukai.

Sono destinate ad essere lì o sono state attirate da un potere spirituale maligno? Hibiki, dotata di una forte spiritualità, insieme a sua sorella e ai loro amici d’infanzia trovano per caso una scatola minacciosa.

Dopo averla toccata, inizia a verificarsi intorno a loro una spirale di misteriosi incidenti e di morti. Ed è solo l’inizio della diffusione del terrore.

Tra i protagonisti del film, che è stato scritto dallo stesso Takashi Shimizu e da Daisuke Hosaka (The Shock Labyrinth: Extreme 3D), troviamo Yumi Adachi, Hideko Hara, Fûju Kamio, Haruka Kudo e Jun Kunimura.

Come i fan del genere sapranno, l’ultima fatica del regista è solamente l’ultimo a trarre ispirazione dalla temuta foresta di Aokigahara alla base del monte Fuji, tristemente nota per essere meta di individui che vogliono togliersi la vita e di presunte apparizioni di fantasmi.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA verrà distribuito direttamente in On Demand e Digital HD l’1 marzo), di seguito trovate il full trailer internazionale di Suicide Forest Village, che ci dà un’idea delle lugubri atmosfere che lo permeano:

