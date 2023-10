Trailer per Thanksgiving di Eli Roth: il giorno del Ringraziamento si tinge di sangue

Basato sul fake trailer di Grindhouse Double Feature (2007), Thanksgiving di Eli Roth (Eli Roth’s Thanksgiving) è finalmente diventato ora un lungometraggio vero e proprio, di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer Red Band.

Come vedrete, il film toglie la granulosità in stile Grindhouse che era stato applicato al finto trailer originale nel 2007, optando per uno slasher moderno ambientato ai giorni nostri, anche se il sano gore topico degli anni Ottanta tanto caro al regista sempre essere comunque ampiamente presente.

Questa la trama ufficiale:

Dopo una rivolta del Black Friday finita in tragedia, un misterioso assassino ispirato al Giorno del Ringraziamento terrorizza Plymouth, Massachusetts – il luogo di nascita della famigerata festa.

Il cast di Thanksgiving comprende Patrick Dempsey, Addison Rae, Jalen Thomas Brooks (“Walker”), Milo Manheim (Zombies), Nell Verlaque (“Big Shot”), Gina Gershon (“Chucky”), Tim Dillon e Rick Hoffman (Hostel).

Eli Roth ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Jeff Rendell.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate intanto il Red Band trailer internazionale di Thanksgiving, che arriverà nei cinema americani il 17 novembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

