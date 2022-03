Trailer per The Aviary: Malin Akerman e Lorenza Izzo in fuga da una setta

Saban Films ha diffuso oggi il poster e il trailer di The Aviary, thriller psicologico che vede protagonisti Malin Akerman (Watchmen), Lorenza Izzo (The Green Inferno) e Chris Messina (Birds of Prey)

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘language and some violent content’ – è stato scritto e diretto da Chris Cullari e Jennifer Raite.

Questa la trama ufficiale:

La disperata odissea di due donne per sfuggire alle grinfie della Skylight, una setta insidiosa. Attirate dalla promessa di “libertà” nell’isolato campus desertico chiamato “The Aviary”, Jillian (Akerman) e Blair (Izzo) uniscono le forze per fuggire nella speranza di una vera libertà.

Consumate dalla paura e dalla paranoia, le due non riescono a scrollarsi di dosso la sensazione di essere seguite dal leader della setta, Seth (Messina), un uomo tanto seducente quanto maniaco del controllo. Maggiore è la distanza che la coppia guadagna dalla setta, più Seth controlla le loro menti.

Con le scorte in diminuzione e i loro sensi che stanno venendo meno, Jillian e Blair si trovano però di fronte a una domanda orribile: come si fa a scappare da un nemico che vive nella tua testa?

Nel cast c’è anche Sandrine Holt.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Aviary, in arrivo nelle sale americane, in Digital HD e On Demand il 29 aprile:

