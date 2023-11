Trailer per The Cello: Irons e Bell maneggiano uno strumento maligno

Il regista Darren Lynn Bousman (Saw II-IV, Spiral) è pronto a tornare sulle scene con l’horror The Cello, che vanta tra i protagonisti Jeremy Irons (Lolita) e Tobin Bell.

Questa la trama ufficiale:

Un aspirante violoncellista scopre che il costo del suo violoncello nuovo di zecca è molto più insidioso di quanto pensasse.

The Cello è stato classificato Rated R per ‘strong bloody violent content and some grisly images’.

Il film è stato scritto da Turki Alalshikh, poeta, musicista e paroliere di successo, e basato su un suo stesso romanzo.

Nel cast ci sono anche Samer Ismail, Baraa Alem e Pavel Gajdos.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia (negli USA dall’8 dicembre), di seguito trovate il trailer internazionale di The Celloe, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

