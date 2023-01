Trailer per The Challenge, primo film girato per davvero nello spazio

Sono stati diffusi online il trailer e il poster do The Challenge (Вызов) film russo che ha la particolarità di essere stato realmente in orbita. Esattamente come la ‘corsa allo spazio’, questa idea è stata discussa da russi e americani per decenni, e la Russia ha completato il suo film per prima.

Qualche tempo fa era, Doug Liman aveva annunciato il suo progetto a gravità zero, con Tom Cruise nel ruolo di protagonista, la cui lavorazione è ancora in devenire.

Questa la trama ufficiale:

Il cosmonauta Ivanov perde conoscenza mentre la sua navicella è in volo. I medici decidono così che sarà necessario eseguire un’operazione al cuore a gravità zero. La cardiochirurga Zhenya Belyaeva (Yulia Peresild), che non ha tempo di crescere la figlioletta di tre anni, si prepara per il volo.

The Challenge è stato diretto da Klim Shipenko, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Bakur Bakuradze, Ilya Malakhova e Ivan Zamorov.

Il film è stato girato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dal 5 al 17 ottobre 2021. Di tutte le riprese effettuate nello spazio, circa il 30% è stato girato nel modulo Nauka, un altro terzo nel modulo Zvezda e il restante 30% negli altri moduli della ISS.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Challenge, che uscirà nei cinema russi il 12 aprile:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube