Trailer per The Collective: Lucas Till entra nel gruppo di killer professionisti di Don Johnson

Sono stati da poco diffusi il poster e il trailer di The Collective, action thriller che vede nel cast Lucas Till (MacGyver), Tyrese Gibson, Don Johnson e Ruby Rose.

Il film è stato diretto da Tom DeNucci (Army of the Damned, Almost Mercy), da una sceneggiatura scritta da Jason James e Matthew Rogers.

Questa la trama ufficiale:

Un gruppo di giusti assassini chiamati The Collective prende di mira un complesso giro di traffico di esseri umani sostenuto da una rete di intoccabili miliardari.

Con le spalle al muro, il ‘Collettivo’ non ha allora altra scelta che affidare la sua missione più importante nelle mani dell’assassino alle prime armi Sam Alexander (Till).

Tra i protagonisti ci sono anche Mercedes Varnado, Paul Ben-Victor, John Fiore e Levon Panek.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Collective, che finirà in alcune sale statunitensi e in VOD il 4 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube