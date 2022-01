Trailer per The Desperate Hour: Naomi Watts attraversa una foresta di corsa per salvare il figlio

Titolo originale : The Desperate Hour , uscita : 25-02-2022. Regista : Phillip Noyce.

Ricordando un episodio della serie 24, sono da poco arrivati online il poster e il trailer di The Desperate Hour, thriller che è stato diretto dal pluripremiato regista Phillip Noyce (Il collezionista di ossa, Salt).

Questa la trama ufficiale:

Una madre rimasta vedova di recente, Amy Carr (Naomi Watts), sta facendo del suo meglio per riportare alla normalità la vita della sua giovane figlia e del figlio adolescente nella loro cittadina.

Mentre sta facendo jogging nei boschi, la donna scopre che la sua città è sprofondata nel caos quando sente che è in corso una sparatoria nella scuola di suo figlio.

A miglia di distanza, a piedi da sola nel fitto della foresta, Amy deve così correre disperatamente contro il tempo per provare a salvarlo.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Colton Gobbo e Sierra Maltby.

Chris Sparling (Buried, Groenlandia) ha scritto il film, precedentemente intitolato Lakewood.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Desperate Hour, che arriverà nei cinema americani e on demand il 25 febbraio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube