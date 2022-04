Trailer per The Last Victim: Ron Perlman è sulle tracce di alcuni banditi

Titolo originale : The Last Victim , uscita : 16-09-2021. Regista : Naveen A. Chathapuram.

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di The Last Victim, neo western dai toni cupi che è stato scritto e diretto da Naveen A. Chathapuram (Night of the Living Dead: Darkest Dawn).

Questa la trama ufficiale:

Il film segue le vicende di un gruppo di moderni fuorilegge (capeggiati da Ralph Ineson), inseguiti da un anziano sceriffo (Ron Perlman), che affrontano le conseguenze di un crimine andato storto negli aspri paesaggi del sud-ovest degli Stati Uniti.

Quando una giovane professoressa (Ali Larter) e suo marito incrociano la strada della gang, vengono trascinati in una spirale di vendetta in cui la moralità si farà sempre più ambigua e la sopravvivenza diventerà l’unica priorità.

Nel cast del thriller ci sono anche Kyle Schmid, Tahmoh Penikett e Tom Stevens.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Last Victim, che arriverà in alcuni cinema americani e in VOD il 13 maggio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube