Trailer per The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, tra i cacciatori di nazisti di Churchill e Fleming

Titolo originale : The Ministry of Ungentlemanly Warfare , uscita : 19-04-2024. Regista : Guy Ritchie.

Lionsgate ha diffuso il trailer di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, action thriller che è stato diretto da Guy Ritchie (The Gentlemen), prodotto da Jerry Bruckheimer e scritto da Paul Tamasy ed Eric Johnson, Arash Amel e Ritchie stesso.

Si basa sull’omonimo libro del corrispondente di guerra – e storico militare – Damien Lewis, che raccoglie file recentemente declassificati del Dipartimento di Guerra britannico ed è ispirato a eventi realmente accaduti.

Il film vede protagonisti Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson (Fast X, Reacher).

Questa la trama ufficiale:

Nel 1940, Winston Churchill e Ian Fleming formano un’organizzazione di combattimento clandestina per l’esercito britannico che cambierà il corso della Seconda Guerra Mondiale e prefigurerà la moderna unità operativa di azioni sotto copertura attraverso tecniche di combattimento non convenzionali e del tutto “poco signorili” contro i nazisti.

Nel cast troviamo anche , Henry Golding (Crazy Rich Asians, The Gentlemen), Henry Zaga (Beyond The Universe), Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler), Cary Elwes (Saw, La storia fantastica), Hero Fiennes Tiffin (il franchise di After), Babs Olusanmokun (Dune, “Star Trek: Strange New Worlds) e Til Schweiger (Atomica Bionda).

In attesa di capire quando verrà distribuito, di seguito – sulle note di Another one bites the dust dei Queen – trovate il trailer internazionale di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, che ricorda consapevolmente Bastardi senza gloria:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube