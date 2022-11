Trailer per The Old Way: Nicolas Cage è un pistolero implacabile nel revenge western

Titolo originale : The Old Way , uscita : 06-01-2023. Regista : Brett Donowho.

Lionsgate ha oggi diffuso il poster e il trailer di The Old Way, revenge western interpretato da Nicolas Cage che è stato diretto dal regista Brett Donowho.

Questa la trama ufficiale:

Colton Briggs (Cage) è un ex pistolero che credeva di essersi lasciato il passato alle spalle. Ma quando una banda di fuorilegge uccide sua moglie, Briggs vede il suo mondo stravolto e deve nuovamente imbracciare le armi della violenza.

Questa volta però non andrà da solo. Briggs è ormai padre e deve portare con sé la sua giovane figlia per dare la caccia all’uomo che ha ucciso sua madre, di nome McCallister; un uomo guidato dai suoi stessi demoni e da un tormentato passato.

Il cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘violence’ – è completato da Ryan Kiera Armstrong, Abraham Benrubi, Clint Howard, Nick Searcy e Shiloh Fernandez.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Carl W. Lucas.

In attesa di capire quando arriverà in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Old Way, che sarà nelle sale americane il 6 gennaio 2023 e poi in VOD e Digital HD il 13 gennaio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube