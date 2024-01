Trailer per The Piper: Julian Sands dirige un’orchestra dalla sinfonia mortale

Titolo originale : The Piper , uscita : 12-10-2023. Regista : Erlingur Thoroddsen.

Vortice 360 ha diffuso il poster e il trailer di The Piper, horror che è stato scritto e diretto dall’islandese Erlingur Thoroddsen (Child eater) e che vede tra i protagonisti il compianto Julian Sands (Aracnofobia).

Questa la trama ufficiale:

A una giovane compositrice viene data l’occasione della vita quando le viene assegnato il compito di finire il concerto del suo defunto mentore.

Ma presto scoprirà che suonare quella musica può avere conseguenze mortali, e che le origini inquietanti della melodia possono risvegliare le forze del male.



Nel cast del film – che si ispira liberamente alla fiaba del Pifferaio Magico dei fratelli Grimm – ci sono anche Charlotte Hope, Aoibhe O’Flanagan e Oliver Savell.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 18 gennaio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Piper, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

