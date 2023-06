Trailer per The Primevals, ibrido di live action e stop motion concluso dopo 45 anni dalla Full Moon

La storia del film di fantascienza/fantasy The Primevals, prodotto da Charles Band, risale addirittura al 1978, quando il regista David Allen (Dolls, Puppet Master, Bride of Re-Animator, Subspecies e Demonic Toys) – scomparso nel 1999 – iniziò la produzione di un progetto che aveva cercato di far decollare per molti anni.

Per farla breve, i finanziamenti non furono sufficienti e il film non fu mai terminato, ma negli ultimi anni la Full Moon ha lavorato duramente per riportarlo in vita attraverso il crowdfunding.

Così, 45 anni dopo l’inizio della produzione, la Full Moon ha ora annunciato che The Primevals è FINALMENTE pronto per essere goduto dai fan, condividendone il poster e il trailer.

La trama ufficiale della storia è vaga, ma sappiamo che coinvolge viaggi nel tempo, eschimesi, lo Yeti, robot e lucertole umanoidi.

The Primevals combina live action e animazione in stop motion, ma non sono noti i dettagli del cast o di chi si è occupato degli effetti speciali.

In attesa di novità, di seguito trovate il trailer internazionale di The Primevals con lunga intro di Charles Band, che sarà presentato in anteprima al Fantasia Film Festival a luglio, che ci dà un’idea di quello che ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube