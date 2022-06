Trailer per The Princess: Joey King si riprende il trono con la violenza cieca

I 20th Century Studios hanno diffuso oggi il primo trailer e il poster di The Princess, fanta-action diretto da Le-Van Kiet (The Requin) e interpretato da Joey King (Wish Upon).

Questa la trama ufficiale:

Quando una principessa bella e volitiva si rifiuta di sposare il crudele sociopatico con cui è fidanzata, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello di suo padre.

Con il suo corteggiatore disprezzato e vendicativo intento a impossessarsi del trono di suo padre, la principessa dovrà proteggere la sua famiglia e salvare il regno.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘strong / bloody violence and some language’ – ci sono anche da Dominic Cooper (Preacher), Olga Kurylenko (Black Widow) e Veronica Ngo (The Old Guard).

The Princess è stato scritto da Ben Lustig (The Thirst) e Jake Thornton (Final Fantasy), e prodotti da Neal H. Moritz (Fast and Furious), Toby Jaffe (Total Recall) e Derek Kolstad (John Wick).

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Princess, che uscirà direttamente su Hulu il 1° luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube