Trailer per The Visitor (film Blumhouse): Finn Jones trova un doppelgänger in soffitta

The Visitor , uscita : 07-10-2022. Regista : Justin P. Lange.

Paramount Home Entertainment ha diffuso il poster e il trailer di The Visitor, horror/thriller psicologico diretto da Justin P. Lange (Il settimo giorno).

Questa la trama ufficiale:

Quando Robert e sua moglie Maia si trasferiscono nella casa d’infanzia di lei, l’uomo scopre un vecchio ritratto che gli somiglia molto in soffitta, un uomo chiamato solamente ‘Il Visitatore’.

Presto si ritrova incastrato in una spirale da incubo nel tentativo di scoprire la vera identità del suo misterioso doppelgänger, soltanto per rendersi poi conto che ogni famiglia ha i suoi terrificanti segreti.

Nel cast del film – che è stato scritto da Adam Mason e Simon Boyes (Songbird) – ci sono Finn Jones (“Il Trono di Spade”), Jessica McNamee (Mortal Kombat), Dane Rhodes (Where the Crawdads Sing) e Donna Biscoe (“Saints & Sinners”).

Tra i produttori c’è Jason Blum con la Blumhouse.

The Visitor fa parte dell’accordo tra Blumhouse Television ed EPIX per la produzione di 8 film originali.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Visitor, che sarà disponibile in Digital HD e On Demand dal 7 ottobre:

