Trailer per The Witch: Part 2, sequel a tutto sangue di Park Hoon-jung

Titolo originale : 마녀: Part 2. The Other One , uscita : 15-06-2022. Regista : Park Hoon-jung.

Dalle nostre parti stiamo ancora aspettando The Witch Part 1: The Subversion di Park Hoon-jung, mentre negli Stati Uniti è in arrivo il sequel, The Witch: Part 2 – The Other One, di cui sono appena arrivati online il poster e il teaser trailer.

Questa la trama ufficiale:

Da qualche parte, una ragazza si risveglia in un enorme laboratorio segreto. Si imbatte accidentalmente in Kyung-hee, che sta cercando di proteggere la loro casa dalla gang che li molesta.

Quando la gang scopre la ragazza, i suoi membri vengono però presto sopraffatti da un suo potere inaspettato.

Nel frattempo, il laboratorio segreto inizia a cercare la ragazza scomparsa. Chi è questa ragazza misteriosa, e perché viene inseguita?

Cynthia (alias Shin Sia) figura tra i protagonisti dell’horror al fianco di Park Eun-bin, Seo Eun-soo, Jin Goo, Sung Yu-been, Jo Min-soo e Lee Jong-suk. L’attrice Kim Da-mi ha ripreso il ruolo del primo film.

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Witch: Part 2, il che arriverà direttamente sulle piattaforme VOD americane il 15 giugno, che ci dà una prima idea della violenza cui assisteremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube