Trailer per Trap: Shyamalan prova a catturare Josh Hartnett al concerto pop

Warner Bros. ha diffuso oggi il poster e il trailer di Trap, thriller diretto da M. Night Shyamalan (Bussano alla porta) che vede tra i protagonisti la cantante Saleka Shyamalan (figlia d’arte) e Josh Hartnett (Oppenheimer).

Questa la trama ufficiale:

Un padre (Hartnett) e la figlia adolescente partecipano a un concerto pop, dove si rendono conto di essere al centro di un evento oscuro e sinistro

Come rivela il filmato, l’evento musicale è in realtà un’elaborata trappola – appunto – progettata per catturare ‘il Macellaio’, un sadico serial killer che ha eluso le autorità fino a quel momento.

Nel cast del film ci sono anche Hayley Mills, Marnie McPhail, Vanessa Smythe, Scott Ian MacDougall, Kristi Woods e Cali Lorella.

In attesa della controparte italiana e di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA il 9 agosto), di seguito trovate il trailer internazionale di , che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube