Trailer per Trim Season: un oscuro male si cela nella piantagione di marijuana

Paper Street Pictures ha diffuso il poster e il trailer di Trim Season, horror che è stato scritto e diretto da Ariel Vida (Vide Noir).

Questa la trama ufficiale:

Senza lavoro e in cerca di uno scopo nella vita, Emma (Bethlehem Million) e un gruppo di altri giovani di Los Angeles risalgono la costa per fare soldi facili potando piante di marijuana in una fattoria isolata nel nord della California.

Tagliati fuori dal resto del mondo, si rendono presto conto che Mona, l’apparentemente amabile proprietaria della tenuta, nasconde però segreti più oscuri di quanto ognuno di loro possa immaginare.

Per Emma e i suoi amici diventa così una corsa contro il tempo per riuscire a fuggire dal fitto bosco per salvarsi.

Nel cast del film ci sono anche Jane Badler, Bex Taylor-Klaus, Alex Essoe, Ryan Donowho, Cory Hart e Ally Ioannides.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Trim Season, che uscirà direttamente in VOD il 7 giugno, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube