Trailer per Where the Scary Things Are: le uccisioni di un mostro diventano video virali

Titolo originale : Where the Scary Things Are , uscita : 28-06-2022. Regista : B. Harrison Smith.

Lo sceneggiatore e regista B. Harrison Smith (Death House, The Special) è pronto a tornare sulle scene con lo slasher Where the Scary Things Are, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

L’orrore inizia quando Ayla e i suoi compagni di liceo scoprono un orribile mutante semi-umano. Lo tengono prigioniero mentre girano ripugnanti video virali, ma la fame di “Like” della banda li spinge a filmare la bestia mentre compie azioni omicide.

Quando un ragazzo vede che Ayla sta usando la raccapricciante violenza del mostro per soddisfare le sue vendette private, minaccia di denunciarla alle autorità, ma sarà già troppo tardi per salvare i suoi amici?

Il cast del film – che è classificato Rated R per ‘violence, language and a sexual reference’ – comprende Paul Cottman, Michael Cervantes, Peter F. Cote, Quinn Andrew Fickes, Selina Flanscha, Oliver Givens, Emma Lim, Asher Ruppert e Riley Sullivan.

In attesa di capire se lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Where the Scary Things Are, che sarà disponibile in Digital HD e DVD (negli USA) dal 28 giugno, che ci dà un assaggio di quello che viene venduto come ‘Stand by Me o I Goonies … con un tocco deliziosamente oscuro‘:

Fonte: YouTube