Trailer per Windfall (film Netflix): Collins e Plemons tenuti in scacco da un rapinatore

Netflix ha appena diffuso il poster e il trailer di Windfall, thriller hitchcockiano che è stato diretto da Charlie McDowell (La scoperta) da una sceneggiatura di Justin Lader e Andrew Kevin Walker (Se7en).

Questa la trama ufficiale:

Un uomo irrompe nella casa vacanze vuota di un miliardario, ma le cose si mettono male per lui quando l’arrogante magnate e sua moglie arrivano per una visita dell’ultimo minuto.

Tra i protagonisti ci sono Jason Segel (E alla fine arriva mamma), Lily Collins (Emily in Paris) e Jesse Plemons (Il potere del cane).

Il film è stato classificato Rated R per ‘language throughout and some violence’.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate intanto il trailer internazionale di Windfall, che finirà nel catalogo di Netflix il 18 marzo, che ci dà un’idea delle sue atmosfere, sospese tra la suspense e il grottesco volontario:

