Trailer per X: Ti West gira un film hard nel Texas rurale del 1979, con risvolti horror

Dopo una ‘pausa’ di sei anni, il regista Ti West (The Innkeepers) è pronto a tornare al cinema con X, nuovo film horror prodotto dalla lodata A24 (Hereditary, Midsommar) di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Nel 1979, un gruppo di giovani filmmaker decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma quando il gruppetto di anziani solitari che li ospita li colgono sul fatto, il cast si ritrova presto alle prese con una lotta disperata per salvare le proprie vite.

Tra i protagonisti del film – che è stato classificato Rated R per ‘strong bloody violence and gore, strong sexual content, graphic nudity, drug use, and language’ – ci sono Brittany Snow (Prom Night), Mia Goth (Suspiria), Scott Mescudi aka Kid Cudi (“Creepshow”), Martin Henderson (The Ring), Owen Campbell (Super Dark Times), Stephen Ure (Deathgasm) e Jenna Ortega (Scream).

In attesa i capire quando – e se – lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito, sulle note di I just want to make love to you dei Foghat – trovate il trailer internazionale di X, che finirà nei cinema americani il 18 marzo, che trasmette pesanti vibrazioni alla Non aprite quella porta:

Fonte: YouTube