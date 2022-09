Trailer Red Band per Medieval: Ben Foster lotta in un mondo truce e senza pietà per i deboli

A oltre un mese dal primo assaggio, sono da poco arrivati online il poster e il trailer ‘red band’ di Medieval, film Rated R per ‘strong and grisly violent content throughout, and some nudity’ che racconta la vera storia di un signore della guerra ceco vissuto nel Medioevo.

Diretto dal regista ceco Petr Jákl, vede tra i protagonisti Ben Foster (Hell or High Water), Sophie Lowe, Michael Caine, Matthew Goode, Til Schweiger, Roland Møller, William Moseley, Karel Roden e Werner Daehn.

Questa la trama ufficiale:

Ispirato alla vera storia di Jan Žižka, uno dei più grandi condottieri della storia. Dopo la morte del suo imperatore regnante, il Sacro Romano Impero precipita nel caos mentre i fratelli feudatari, il re Venceslao della Repubblica Ceca e il re Sigismondo d’Ungheria, combattono per il controllo del trono vacante.

L’audace e retto leader mercenario Jan Zizka (Foster) viene così ingaggiato da Lord Boresh (Caine) per rapire la potente promessa sposa di Lord Rosenberg (Schweiger), Lady Katherine (Lowe), per impedire l’ascesa al potere di Rosenberg insieme al re corrotto Sigismondo.

Jan crede che i re siano la mano destra di Dio e dovrebbero essere rispettati e seguiti, qualunque cosa accada. Mentre Katherine viene coinvolta in un pericoloso gioco politico tra i monarchi, Jan si innamora però del suo forte spirito e della sua dedizione a salvare il suo popolo.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Medieval, che uscirà nelle sale americani il 9 settembre e poi in VOD dal 31 ottobre, che ci dà un assaggio delle sue truculenze:

Fonte: YouTube