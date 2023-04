Trailer red band per The Wrath of Becky: Lulu Wilson è pronta a una vendetta sanguinaria

Titolo originale : The Wrath of Becky , uscita : 26-05-2023. Regista : Suzanne Coote.

A tre anni da Becky (la recensione) e a qualche mese dal primo assaggio, sono ora arrivati online il poster e il full trailer di The Wrath of Becky, sequel che è stato diretto a quattro mani da Matt Angel e Suzanne Coote (The Open House).

Questa la trama ufficiale:

Due anni dopo essere sfuggita a un violento attacco alla sua famiglia, Becky (Lulu Wilson) tenta di ricostruire la sua vita affidandosi a una donna anziana, uno spirito a lei affine di nome Elena.

Ma quando un gruppo noto come “Noble Men” irrompe nella loro casa, le aggredisce e prende il suo amato cane, Diego, Becky deve tornare alle sue vecchie abitudini per proteggere se stessa e i suoi cari.

Tra i protagonisti dell’home invasion – che è stato classificato Rated R per ‘strong bloody violence and gore, pervasive language and some sexual references’ – ci sono anche Seann William Scott (American Pie), Matt Angel, Courtney Gains, Aaron Dalla Villa, Michael Sirow, Denise Burse-Fernandez, Jill Larson e Kate Siegel (Hush – Il terrore del silenzio).

I due registi hanno dichiarato:

Fin dal primo fotogramma abbiamo voluto sovvertire le aspettative di chiunque avesse visto il primo film, per elevare quello che per noi era un personaggio degno di un franchise al livello successivo. Volevamo rendere Becky una forza simbolica, un giustiziere, deciso a distruggere alcuni dei luoghi più oscuri che leggiamo ogni giorno sui titoli dei giornali.

In attesa di capire se arriverà prima o poi anche in Italia, di seguito trovate il trailer red band internazionale di The Wrath of Becky, che arriverà nei cinema americani il 26 maggio, che ci dà un’idea della dose di sangue e violenza presenti:

