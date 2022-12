Wonder Woman 3: si fa (forse) ma senza Patty Jenkins; i motivi della separazione

Dopo i clamorosi rumor dei giorni scorsi in merito, sono ora emersi nuovi dettagli sul vero motivo per cui Wonder Woman 3 è stato apparentemente cancellato – almeno momentaneamente – dall’agenda di Warner Bros. e DC Studios.

Inizialmente era stato annunciato che Patty Jenkins “aveva presentato allo studio il suo trattamento per il terzo film della saga, che ha scritto insieme a Geoff Johns, e che James Gunn e Peter Safran, come pure i co-presidenti e co-CEO della Warner Bros. Pictures Michael De Luca e Pamela Abdy, avevano anticipato la notizia alla cineasta, dicendole che il progetto – allo stato in cui lei l’aveva presentato – non sarebbe rientrato nei nuovi piani (ancora in fase di definizione)”.

Ora abbiamo invece appreso che Patty Jenkins ha finito per abbandonare per suo conto il progetto di WW3 dopo aver ricevuto degli appunti inerenti il suo trattamento da parte dei dirigenti dello studio, che non avrebbe gradito.

Deadline riporta:

A quanto pare, il suo progetto di ‘trequel’ aveva dei problemi negli archi dei personaggi che andavano a scontrarsi con quelli visti in Wonder Woman 1984. Sembra che Patty Jenkis avrebbe “raddoppiato la posta” di WW84 con il terzo film, che – come sappiamo – non è andato molto bene al botteghino.

Quindi, alla fine, Patty Jenkins avrebbe voluto rimanere a tutti costi fedele alla sua prima visione e, invece di rielaborare la sceneggiatura coi suggerimenti dello studio, ha scelto piuttosto di mollare. Le solite ‘divergenze creative’ in pratica.

Come viene spiegato:

Patty Jenkins si è opposta e ha difeso la sua visione secondo la quale gli archi narrativi dei personaggi del trequel erano solidi. Alla Jenkins è stata data l’opportunità di effettuare un’altra riscrittura, ma lei ha scelto di andarsene.

Da questo si può dedurre che la Warner/DC non sia affatto contraria a un Wonder Woman 3 con Gal Gadot (si era ipotizzato un reboot), semplicemente stava cercando una maggiore coerenza nella sceneggiatura.

In ogni caso, con ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione quando James Gunn e Peter Safran riveleranno i loro veri piani per il DCEU …

Fonte: Deadline