22 maggio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Netflix ha diffuso oggi il teaser trailer della quarta stagione di The Witcher, che rivela l’aspetto del nuovo protagonista Liam Hemsworth (Hunger Games) nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia —> i dettagli

– Simon Kinberg, produttore del franchise di X-Men, è in trattative per sviluppare e produrre un film prequel di Star Trek per la Paramount Pictures. Il progetto è già in fase di sviluppo da tempo. Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) sta lavorando alla sceneggiatura e Toby Haynes (Andor, Black Mirror: USS Callister) è a bordo per la regia. Tutto ciò che sappiamo finora del film è che racconterà una storia di origini per la “linea temporale principale del franchise di Star Trek (piuttosto che la linea temporale alternativa, la Kelvin, iniziata con lo Star Trek del 2009), ambientata all’indomani del primo contatto dell’umanità con gli alieni”.

– Netflix ha diffuso il poster e il trailer di Trigger Warning, action diretto dalla regista indonesiana Mouly Surya (Marlina. Omicida in quattro atti) che vede tra i protagonisti Jessica Alba —> i dettagli

– Apple TV+ ha diffuso un’immagine della serie fantasy Time Bandits, che è stata sviluppata da Taika Waititi e Jemaine Clement e vede tra i protagonisti Lisa Kudrow (Friends) —> i dettagli

