8 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Takashi Miike (Audition, Ichi the Killer) ha pubblicato in sordina il cortometraggio Midnight, basato su un manga di Osamu Tezuka e girato interamente con un iPhone 15 Pro —> i dettagli

– Sono arrivati ora online il poster e il trailer di Exhuma, thriller soprannaturale sudcoreano che è stato diretto da Jang Jae-hyun (Svaha: The Sixth Finger) e vede protagonista la superstar Choi Min-sik (Oldboy, I Saw the Devil) —> i dettagli

– Durante un’intervista con Yahoo UK, Vinnie Jones ha rivelato che gli è stato chiesto di partecipare a Deadpool & Wolverine, in cui avrebbe dovuto riprendere i panni del cattivo Juggernaut, il mutante già visto in X-Men – Conflitto Finale del 2006:

La cosa strana è che mi è appena stato chiesto di partecipare al nuovo film di Deadpool. Ho parlato con il regista e gli ho detto che era stato davvero drammatico indossare quel costume, sia mentalmente che fisicamente. Voglio dire, quel ruolo ha avuto il suo prezzo anche a livello mentale, perché tu ci stai rinchiuso dentro e non puoi fare nulla per tutto il giorno, puoi solo bere attraverso una cannuccia. Quindi non siamo riusciti a chiudere l’accordo per Deadpool.

