Watch Dogs: svelati protagonista e regista del film live action

Il popolare videogioco action avventuroso rivolto a un pubblico adulto Watch Dogs della Ubisoft è diretto sul grande schermo e Deadline riporta oggi che Sophie Wilde (Talk to Me) sarà la protagonista del film, che verrà diretto Mathieu Turi (The Deep Dark) su una sceneggiatura di Christie LeBlanc (Oxygen).

Deadline aggiunge qualche dettaglio:

Il film sarà ambientato nell’universo dell’omonimo franchise di videogiochi di successo della Ubisoft. Ci si muove all’interno di versioni romanzate di città reali, in vari momenti nel tempo, seguendo diversi protagonisti hacker che, pur avendo obiettivi diversi da raggiungere, si ritrovano coinvolti nel mondo criminale delle rispettive città di origine.

Gli antagonisti sono solitamente aziende corrotte, boss del crimine e hacker rivali che sfruttano il ctOS (sistema operativo centrale), una rete informatica fittizia che collega tutti i dispositivi elettronici di una città in un unico sistema e memorizza le informazioni personali della maggior parte dei cittadini.

Anche il giocatore ha accesso al ctOS, che può essere utilizzato per controllare vari dispositivi per assisterlo in combattimento, azioni furtive o risoluzione di enigmi.

Ubisoft ha lanciato il primo videogioco di Watch Dogs nel 2014, cui han fatto seguito altri tre capitoli, col più recente arrivato nel 2020, intitolato Watch Dogs: Legion.

In attesa di novità, di seguito trovate il trailer di lancio del primo Watch Dogs:

