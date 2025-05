Citadel: addio agli spin-off Honey Bunny e Diana; Prime Video ristruttura lo show

Gli spin-off internazionali di Citadel, Honey Bunny e Diana, non proseguiranno come serie indipendenti su Prime Video, ma le loro trame verranno integrate nella seconda stagione della serie madre, il cui debutto è previsto per il 2026. I due progetti, ambientati rispettivamente in India e in Italia e prodotti esecutivamente dai Fratelli Russo, seguivano differenti sezioni dell’agenzia di spionaggio Citadel.

«Anche se questi capitoli internazionali, di successo e ampiamente apprezzati, non continueranno come serie singole, la stagione 2 di Citadel sarà la più elettrizzante di sempre», ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione per Amazon MGM Studios. «Con trame ad alto rischio, nuovi ingressi in un cast già eccezionale e un’ambizione cinematografica audace, la nuova stagione approfondirà i percorsi emotivi di Nadia, Mason e Orlick, alle prese con la forza implacabile rappresentata da Manticore. Non vediamo l’ora di condividere cosa accadrà quando Citadel tornerà nel secondo trimestre del 2026».

La sinossi ufficiale della seconda stagione recita: «Un mese dopo gli eventi della prima stagione, ritroviamo le spie di Citadel nascoste sottoterra, braccate dagli agenti Manticore in tutto il mondo. Verranno richiamate in azione per collaborare con una nuova squadra di spie non convenzionali, quando il miliardario brasiliano Paulo Braga minaccia di scatenare nel mondo una tecnologia catastrofica, sviluppata da Bernard Orlick all’interno della stessa Citadel».

Nel cast principale della serie figurano Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville.

La cancellazione dei due spin-off arriva nonostante i risultati positivi: Honey Bunny è diventata la serie più vista a livello globale su Prime Video durante il weekend d’esordio lo scorso novembre, mentre Diana ha registrato il miglior lancio in assoluto per un’originale italiana della piattaforma lo scorso ottobre. Le decisioni sembrano legate anche all’uscita di scena di Jennifer Salke, ex responsabile di Amazon MGM Studios, che aveva fortemente voluto la creazione del progetto e la sua espansione internazionale.

Secondo quanto riportato da Variety, il fatto che Citadel non sia riuscita a diventare il fenomeno culturale globale sperato da Amazon potrebbe aver contribuito alla sua partenza.

