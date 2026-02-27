Sezione:

G.I. Joe torna al cinema: due film in sviluppo tra reboot e crossover coi Transformers

27/02/2026

Coinvolti Danny McBride e Max Landis

Paramount Pictures prepara il ritorno di G.I. Joe al cinema e, secondo le ultime indiscrezioni, lo studio non sta puntando su una sola idea. Sarebbero infatti in fase iniziale di sviluppo due diversi progetti cinematografici dedicati a G.I. Joe, con Danny McBride e Max Landis coinvolti su visioni creative separate.

Due film, due approcci distinti, un’unica strategia produttiva.

Secondo quanto riportato, Max Landis avrebbe già scritto un trattamento preliminare, mentre Danny McBride sarebbe in trattativa per sviluppare una propria versione del franchise. Una scelta sorprendente, considerando quanto siano diverse le sensibilità artistiche dei due autori.

McBride è noto soprattutto per il suo stile comico tagliente e per serie come The Righteous Gemstones. Vederlo confrontarsi con un universo militare e action come quello di G.I. Joe potrebbe portare a un risultato inaspettato, forse più ironico o fuori dagli schemi rispetto ai precedenti capitoli.

Max Landis, sceneggiatore di American Ultra e del film supereroistico Chronicle, ha già esperienza nel cinema di genere. La sua sceneggiatura di Chronicle finì nella celebre Black List e venne acquistata dalla 20th Century Fox, consacrandolo come uno degli autori emergenti di Hollywood. Tuttavia, tra il 2017 e il 2019 Landis è stato accusato da diverse donne di abusi sessuali e la sua società di management lo ha abbandonato nel 2019. Nonostante le controversie, Paramount sembra intenzionata a valutare la sua proposta per il futuro del franchise.

TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE filmAlla produzione dei nuovi film di G.I. Joe ci sarà ancora Lorenzo di Bonaventura, storico produttore della saga di Transformers. Un dettaglio non secondario, visto che la strategia di Paramount sembra sempre più orientata verso un universo condiviso basato sui marchi Hasbro.

Dopo Transformers: il risveglio, diretto da Steven Caple Jr., che ha lasciato intendere la possibilità di un crossover tra Transformers e G.I. Joe, le speculazioni dei fan non si sono mai fermate. L’idea del crossover resta concreta e potrebbe intrecciarsi con i nuovi progetti in sviluppo.

Il marchio G.I. Joe conserva un forte richiamo nostalgico, soprattutto per la Generazione X cresciuta con le action figure e la serie animata degli anni Ottanta. Paramount aveva già ottenuto buoni risultati al botteghino con G.I. Joe: La nascita dei Cobra e G.I. Joe: La vendetta, che insieme hanno incassato oltre 678 milioni di dollari nel mondo, pur senza convincere pienamente la critica.

Nel 2021 è arrivato lo spin-off Snake Eyes, incentrato sul celebre ninja muto, ma il film ha deluso le aspettative fermandosi a circa 40 milioni di dollari globali, segnando un netto calo rispetto ai precedenti capitoli.

Lo sviluppo di due trattamenti separati suggerisce che Paramount stia ancora esplorando tono e direzione prima di dare il via libera a un vero reboot o sequel di G.I. Joe. Le possibilità sono molteplici: un approccio più realistico e cupo, una versione stilizzata e sopra le righe, oppure la costruzione graduale verso l’atteso evento cinematografico con i Transformers.

Il futuro del franchise G.I. Joe resta quindi aperto. La mossa di sviluppare due visioni parallele indica prudenza ma anche ambizione: trovare la formula giusta per rilanciare un marchio iconico nel panorama del cinema action contemporaneo.

