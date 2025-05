Pacific Rim: luce verde per la serie live-action prequel su Prime Video

Sembra proprio che i Kaiju e gli Jaeger si stiano preparando a tornare in azione, e stavolta lo faranno sbarcando su Prime Video. Variety ha confermato che una serie TV live-action tratta da Pacific Rim è ufficialmente in sviluppo presso Amazon.

Il progetto è prodotto da Legendary Television in collaborazione con Amazon MGM Studios, con Eric Heisserer, già autore di Arrival e Tenebre e Ossa, coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Anche se i dettagli specifici sulla trama sono ancora segreti, fonti vicine al progetto affermano che la serie sarà un prequel dei film originali. Inoltre, resta aperta la possibilità di nuovi lungometraggi in futuro, segno che l’universo narrativo di Pacific Rim potrebbe espandersi su più fronti.

Si tratta di notizie entusiasmanti per i fan del franchise. Il film originale diretto da Guillermo del Toro nel 2013 era una folle dichiarazione d’amore al cinema mecha e kaiju, in cui l’umanità costruiva giganteschi robot da combattimento chiamati Jaeger per respingere i mostri colossali che emergevano da una frattura interdimensionale nell’Oceano Pacifico.

Generò un sequel, Pacific Rim – La rivolta nel 2018, oltre a uno spinoff anime, Pacific Rim: The Black, andato in onda per due stagioni su Netflix tra il 2021 e il 2022. A ciò si aggiungono fumetti, romanzi, action figure e molto altro.

Heisserer porta con sé credenziali solide nel campo della fantascienza. Oltre al lavoro per Netflix con Tenebre e Ossa, ha ottenuto una candidatura all’Oscar per Arrival e ha scritto successi di genere come Bird Box, Lights Out, Bloodshot e Hours, che ha anche diretto. Ha persino messo mano a Freddy Krueger con il remake del 2010 di Nightmare, che però fu un flop.

La notizia su Pacific Rim rientra in una più ampia ondata di produzioni di genere sviluppate da Legendary e Amazon MGM. Nelle ultime settimane sono state annunciate anche una serie tratta dai rompicapi investigativi di G.T. Karber, Murdle, e l’espansione di franchise come Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV+, Dune: Prophecy su Max e The Legend of Lara Croft su Netflix.

