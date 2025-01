Report servizi di streaming in Italia 2024 (abbonati e ore): i numeri di Netflix, Prime Video e Disney+

Nel 2024, Netflix continua a perdere utenti in Italia, con una diminuzione di 700.000 utenti nei primi nove mesi dell’anno rispetto al 2023. Questo calo sembra essere a favore di Prime Video e Disney+, che hanno registrato invece un aumento di utenti nello stesso periodo, secondo i dati del quarto Osservatorio sulle comunicazioni di AGCOM.

Secondo l’AGCOM, i dati si riferiscono al traffico proveniente da desktop e dispositivi mobili, escludendo quello delle smart TV, che rappresentano un canale molto importante per le piattaforme di streaming. Se consideriamo la media degli utenti unici mensili delle principali piattaforme di streaming, emergono tendenze preoccupanti per Netflix, che ha visto un continuo calo dal 2022.

Nel 2022, Netflix aveva infatti registrato una media di 8,9 milioni di utenti unici mensili, scesi a 8,8 milioni nel 2023 e a 8,1 milioni nel 2024. Questo si converte appunto in una perdita stimata di 700.000 abbonati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questi utenti sembrano essere migrati principalmente verso le piattaforme rivali. Infatti, Prime Video ha visto un incremento significativo, passando da 6,5 milioni a 7 milioni di utenti (+500.000) rispetto al 2023. Anche Disney+ ha guadagnato terreno, salendo da 3,5 milioni a 3,6 milioni di utenti (+100.000).

Anche Now (Sky) ha registrato un incremento, passando da 1,1 milioni a 1,4 milioni di utenti, mentre Dazn ha mantenuto stabile il numero di abbonati a 2,1 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2023.

Netflix non va meglio nemmeno sul fronte delle ore di visione. Nei primi tre trimestri degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, le ore complessive di visione sono passate rispettivamente da 330 milioni a 291 milioni, 272 milioni, fino a 256 milioni. Tra il 2023 e il 2024, Netflix ha perso quindi ben 16 milioni di ore di visione.

Al contrario, Prime Video ha guadagnato 17 milioni di ore, passando da 40 milioni a 57 milioni, mentre Disney+ è salita da 18 milioni a 26 milioni di ore, con un aumento di 8 milioni di ore.

Nel complesso, i servizi di VOD (Video On Demand) hanno visto una crescita. A settembre 2024, il numero complessivo di utenti unici che si sono collegati alle varie piattaforme di streaming in Italia è stato di 15,87 milioni, con un aumento di 567.000 unità rispetto allo stesso mese del 2023. Le ore di visione complessive sono passate da 36 milioni a 39 milioni nel mese di settembre, con un tempo medio di visione per utente che ha superato le 2 ore e 27 minuti.

