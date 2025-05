Star Wars Maul: Shadow Lord, il temibile Sith al centro di una serie animata

Darth Maul sta per tornare in un nuovo progetto animato di Star Wars. Lucasfilm ha infatti confermato lo sviluppo di una nuova serie intitolata Star Wars: Maul – Shadow Lord, con Sam Witwer che riprenderà il ruolo vocale dell’amatissimo Sith sopravvissuto.

L’annuncio è arrivato durante lo Star Wars Celebration di Tokyo, al termine di un video celebrativo per i vent’anni della Lucasfilm Animation. Alla fine del montaggio, un’ultima inquadratura ha mostrato chiaramente un’anteprima della nuova serie su Maul. Subito dopo, Dave Filoni e Athena Portillo, vicepresidente dell’animazione per Lucasfilm, sono saliti sul palco per confermare che la minaccia dalla faccia rossa e le corna appuntite avrà finalmente una serie tutta sua.

Ecco la premessa ufficiale:

“Dopo le Guerre dei Cloni, Maul trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta non toccato dall’Impero. In una nuova serie ambientata dopo gli eventi dell’ultima stagione di The Clone Wars, Maul si rialza per guidare le fazioni della malavita.”

Witwer, che ha dato voce a Maul in diversi progetti di Star Wars come The Clone Wars, Rebels e anche in Solo, era presente all’annuncio e ha confermato che la storia si colloca circa un anno dopo il brutale scontro tra il suo personaggio e Ahsoka. “Si sta dando una scrollata,” ha detto Witwer. “Scopriamo cose nuove su questo personaggio. Ha tratti diversi da quelli che ci si aspetterebbe, ma che hanno perfettamente senso alla luce di ciò che ha vissuto.”

Athena Portillo ha aggiunto che i fan avranno finalmente l’occasione di scavare più a fondo in chi sia veramente Maul. “Purtroppo non posso rivelare troppo, ma posso dire che il coinvolgimento di Sam Witwer nella serie è stato impeccabile. Sono molto felice del fatto che possa leggere i copioni e dare il suo contributo. Dave Filoni e Sam hanno creato il personaggio per l’animazione, quindi è fondamentale ascoltare le sue opinioni sulla profondità del personaggio.”

Il viaggio di Maul, da villain monodimensionale a stratega criminale complesso, è uno degli archi narrativi più inaspettati dell’universo di Star Wars. Dopo che Obi-Wan lo ha tagliato in due ne La minaccia fantasma, tutti pensavano che fosse finita. Ma The Clone Wars ha rivelato che era sopravvissuto, più arrabbiato, più oscuro, e con un terrificante paio di gambe cibernetiche. La sua storia è continuata in Rebels, dove ha affrontato Kenobi un’ultima volta.

Poi è arrivata la sua apparizione a sorpresa in Solo: A Star Wars Story, che lasciava intravedere un grande futuro per Crimson Dawn, un futuro mai realizzato a causa degli scarsi incassi del film. Con Shadow Lord, sembra che stiamo finalmente per ricevere quella continuazione, anche se in forma animata—e non potrei esserne più entusiasta! Non vedo l’ora di scoprire come andrà a finire!