Tony Gilroy spinge Star Wars verso nuovi territori: “Facciamo un horror o una sitcom”

Con l’arrivo della Stagione 2 di Andor, il creatore e showrunner Tony Gilroy rilancia la sfida: è ora che l’universo di Star Wars osi di più, abbracciando generi inediti come l’horror o persino la sitcom. Forte dell’accoglienza entusiasta ricevuta da Andor, Gilroy crede che questo sia il momento ideale per Lucasfilm di sperimentare nuove forme di narrazione nella galassia lontana lontana.

In un’intervista rilasciata a SFX Magazine, Gilroy ha riflettuto su come Andor abbia tracciato una rotta autonoma all’interno del canone di Star Wars, aprendo la strada a una maggiore libertà creativa.

“Penso che ci siamo costruiti una corsia con Andor, e Skeleton Crew sta provando a farlo a modo suo. L’idea è che si possa fare qualsiasi cosa. In Andor apriremo alcune questioni canoniche e concettuali che forse entusiasmeranno altri a provare cose nuove.”

Ma cosa significa davvero “provare cose nuove”? Per Gilroy, si tratta di rompere con la formula classica di Star Wars.

“Ho sempre fantasticato che la serie aprisse nuove strade, che qualcuno potesse realizzare una sitcom a tre telecamere ambientata in Star Wars, o un film horror.”

L’idea può sembrare estrema, ma Gilroy la sostiene con convinzione.

“La prima cosa che dissi a Kathy [Kennedy, presidente di Lucasfilm] quando disse che volevano aprire una nuova linea fu: ‘E se si facesse un legal drama?’. E perché no? Abbiamo lavorato duramente su Andor per costruire il nostro stile, ora tocca agli altri trovare il loro.”

L’ipotesi di un film horror ambientato nell’universo di Star Wars è particolarmente affascinante. Alcuni elementi inquietanti sono già comparsi nella saga: The Mandalorian ha accennato a toni horror in più episodi, e The Clone Wars ha offerto archi narrativi decisamente spettrali. Tuttavia, un vero e proprio film horror Star Wars rappresenterebbe un territorio ancora inesplorato.

Con personaggi oscuri, luoghi remoti e misteri della Forza ancora da indagare, le premesse per un horror riuscito ci sono tutte. Si pensi ai Sith, ai pianeti dimenticati, agli esperimenti genetici imperiali o alle leggende oscure dei Jedi — un horror ambientato in questo mondo potrebbe non solo funzionare, ma ridefinire ancora una volta cosa può essere Star Wars.

Non resta che sperare che Disney e Lucasfilm ascoltino Gilroy: sarebbe un vero peccato se l’universo di Star Wars non osasse mai davvero varcare queste nuove frontiere creative.

