American Primeval: guida all’interpretazione del finale, chi muore, chi vive; parla Peter Berg

Questo articolo contiene SPOILER significativi sulla trama e sui personaggi della miniserie in 6 episodi American Primeval di Netflix (la recensione).

Quando American Primeval inizia, il destino dei personaggi sembra già scritto. Ogni figura che incontriamo a Fort Bridger sta affrontando una crisi esistenziale, prima di decidere quale strada intraprendere nell’America di frontiera del 1857. “Il loro mondo sta per finire,” dice il regista e produttore esecutivo Peter Berg a Tudum.

I Mormoni guidati da Brigham Young (Kim Coates) cercano di creare un rifugio sicuro nello Utah, anche se questo significa spargimenti di sangue. La tribù Shoshone, condotta da Winter Bird (Irene Bedard), lotta per mantenere intatta la propria cultura. Sara Rowell (Betty Gilpin) e Isaac Reed (Taylor Kitsch) fuggono dai propri demoni interiori. Quanto a Jim Bridger (Shea Whigham), è uno che riconosce la fine di un’epoca quando la vede: vende il suo forte a Brigham Young e se ne va verso orizzonti più promettenti.

“La strategia di uscita di Bridger è stata più efficace rispetto a quella di quasi tutti gli altri, perché quasi tutti gli altri muoiono,” afferma Berg.

La serie, creata da Berg, dallo sceneggiatore e produttore esecutivo Mark L. Smith e dal produttore esecutivo Eric Newman, è una brutale storia di sopravvivenza a qualsiasi costo. Per molti dei personaggi, questo costo è la vita stessa o, quantomeno, il mondo che conoscevano.

Gli autori non avevano deciso in anticipo chi sarebbe sopravvissuto o morto alla fine della storia. “Abbiamo considerato tutte le opzioni,” dice Berg, “da nessuno che muore a tutti che muoiono, fino all’idea di lasciare viva solo Due Lune (Shawnee Pourier).”

Come i pionieri del XIX secolo, i creatori hanno osservato come i personaggi interagivano tra loro in un mondo spietato prima di decidere i loro destini. “In un ambiente del genere, persino andare nel bosco per fare i propri bisogni poteva essere letale,” aggiunge Berg. “Una caduta da cavallo, un’infezione, un morso di serpente: qualsiasi cosa poteva ucciderti. Non esistevano paramedici pronti a salvarti.”

Che fine fa Jim Bridger?

Essendo una figura storica realmente esistita, Bridger non muore alla fine della serie. Decide di vendere Fort Bridger a Brigham Young e si allontana a cavallo. Newman descrive Bridger come un uomo stanco del mondo. “E chi non lo sarebbe?” dice. Whigham interpreta Bridger come un uomo che ha vissuto a lungo e ha visto molte persone come Sara e suo figlio Devin (Preston Mota) passare attraverso il suo crocevia di scambio.

L’idea di esplorare questa figura storica deriva dalla sceneggiatura di Smith per The Revenant (2015), che includeva un giovane Bridger. Smith ha approfondito la sua storia e ha voluto raccontarne di più. “Ho ambientato American Primeval a Fort Bridger circa 50 anni dopo gli eventi di The Revenant,” spiega Smith.

Nella realtà, Bridger vendette davvero il forte a Young perché lo considerava una risorsa strategica sia per l’esercito statunitense sia per la chiesa mormone. Dopo aver resistito il più a lungo possibile, accettò l’offerta migliore e si allontanò.

Perché Brigham Young brucia Fort Bridger?

Young brucia il forte perché rappresentava un punto strategico che l’esercito avrebbe potuto usare contro i Mormoni. Distruggendolo, elimina questa possibilità. Durante le riprese, metà del set di Fort Bridger, costruito quasi interamente a mano, è stato realmente dato alle fiamme.

Che cosa succede nel finale tra i Mormoni e gli Shoshone?

La Nauvoo Legion, la milizia mormone guidata da Young, cerca per tutta la stagione Abish (Saura Lightfoot-Leon), una mormone che ha assistito al massacro di Mountain Meadows. Suo marito, Jacob Pratt (Dane DeHaan), scivola nella follia dopo essere stato quasi scalpato durante il massacro.

Abish, tenuta prigioniera dal guerriero Shoshone Penna Rossa (Derek Hinkey), instaura un legame di rispetto con i suoi rapitori. Quando Young ordina un attacco agli Shoshone, sia Abish sia Penna Rossa muoiono tra le braccia di chi li ama: il nativo tra quelle del figlio, la donna tra quelle di Jacob, che in preda al rimorso si toglie la vita subito dopo.

Isaac muore?

Sì. “Isaac è un uomo irrimediabilmente spezzato,” spiega Berg. Nonostante il legame con Sara, Devin e Due Lune, muore cercando di salvarli. “La sua morte è forse la conclusione più nobile possibile per lui,” dice Kitsch.

Sara si riunisce con il padre di Devin?

Non viene mostrato. Tuttavia, alla fine Sara emerge come una donna trasformata: da vittima a sopravvissuta. “Ora è pronta a costruire il proprio futuro da sola,” conclude Berg.

