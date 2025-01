American Primeval: la recensione dei 6 episodi della miniserie western di Peter Berg (su Netflix)

La relazione di Peter Berg coi racconti storici più seri e i film d’azione maggiormente frivoli e spensierati è sempre stata piuttosto incerta. Inizialmente, Lone Survivor è stato elogiato dalla critica ed è stato un successo al botteghino, ma alla fine si è trovato al centro di una controversia per la pesante distorsione dei fatti.

The Kingdom ha ricevuto recensioni contrastanti, è stato criticato per le inesattezze storiche ed è stato un flop commerciale. Deepwater – Inferno sull’oceano e Boston – Caccia all’uomo hanno ricevuto elogi quasi unanimi, ma non sono riusciti a recuperare i costi di produzione.

Così, Friday Night Lights rimane l’unica opera nel genere della narrativa storica personale di Peter Berg ad aver conquistato sia la critica che il pubblico. Per quanto riguarda l’altra metà della sua filmografia, Hancock sembra essere l’unico film davvero godibile, perché il resto è meglio dimenticarlo.

Le sue incursioni nel piccolo schermo vanno dal pessimo al discreto, con la seconda trasposizione di Friday Night Lights come unico progetto realmente di successo. In mezzo a tutto ciò, Peter Berg è riuscito anche a guadagnarsi una certa notorietà per le sue opinioni personali. Tuttavia, tutto ciò non gli ha impedito di esplorare il selvaggio West con American Primeval, miniserie in 6 episodi appena finita in esclusiva su Netflix.

Liberamente ispirato al Massacro di Mountain Meadows del 1857, American Primeval segue principalmente Sara (Betty Gilpin) e suo figlio Devin, che cercano di viaggiare da Boston a Crooks Springs per riunirsi con il marito di lei. Durante il viaggio incontrano Jim Bridger (Shea Whigham), fondatore di Fort Bridger, che li indirizza verso Isaac (Taylor Kitsch) affinché li aiuti a raggiungere la loro destinazione.

Quando Isaac rifiuta, Sara e Devin si uniscono a una coppia di mormoni, Jacob e Abish Pratt (Dane DeHaan e Saura Lightfoot-Leon), che intendono unirsi al treno di carri della carovana Fancher per viaggiare verso la California. Ignara di tutto, Sara trasporta involontariamente una giovane nativa muta, Due Lune, che si nasconde nel suo carro.

Le cose sembrano andare bene: Sara socializza con Jacob, Abish e gli altri viaggiatori, mentre Devin passa segretamente del cibo a Due Lune. La tragedia colpisce quando l’esercito mormone di Brigham Young (Kim Coates), insieme ai Paiute, decide di attaccare il gruppo di Fancher perché si è accampato su un territorio appartenente a Young.

Isaac salva Sara e Devin portandoli via dal campo di battaglia, mentre Jacob e Abish vengono separati nel caos. Tornato a Fort Bridger, Virgil Cutter scopre che c’è una taglia sulla testa di Sara e decide di riscuoterla a tutti i costi. Inoltre, un guerriero nativo di nome Penna Rossa cerca di ripulire il nome della sua tribù, accusata ingiustamente di aver commesso il massacro, che intanto viene indagato dal capitano Edmund Dillinger. La miniserie ruota attorno a come queste trame divergenti si intrecciano, offrendo al pubblico un’idea del caos del selvaggio West.

La sceneggiatura di American Primeval può essere descritta come “tanto rumore per nulla”. Bisogna riconoscere il merito a Mark L. Smith di aver riempito la miniserie di eventi: la trama di Sara, Devin, Isaac, Due Lune e Virgil si sviluppa come un survival thriller.

Il conflitto tra mormoni, esercito americano e Shoshone ha sottotesti politici e religiosi. Jacob e Abish vivono una tragica storia d’amore. Poi c’è Jim Bridger, che vuole solo rilassarsi e divertirsi. A dire il vero, uno show incentrato su una di queste sottotrame sarebbe stato ottimo. Avrebbe permesso agli sceneggiatori di esplorare a fondo il protagonista centrale e di sviluppare i personaggi secondari per sottolineare i temi in modo rilevante e memorabile.

Ma la decisione di Smith di esplorarle tutte contemporaneamente produce un risultato erratico, sostanzialmente vuoto e stancante. Si fa fatica ad interessarsi al destino di Sara e Devin, a rimanere coinvolti dalla relazione tra Jacob e Abish, e l’analisi di come la religione influenzi la politica e viceversa è molto superficiale. Il peggio è che queste trame inconsistenti impediscono di godersi appieno Shea Wigham e il suo “fortino” pieno di personaggi luridi e folli. Focalizzarsi su Fort Bridger avrebbe offerto un riflesso migliore dell’America rispetto ai viaggi attraverso montagne, boschi e campi.

La regia di momenti action di Peter Berg è sempre stata impeccabile. Ha mostrato un uso magistrale degli stunt in Lone Survivor e ha fatto sembrare realistici i combattimenti di supereroi in Hancock grazie all’uso di CGI e VFX. Non sorprende quindi che ogni sequenza d’azione in American Primeval mostri il meglio degli stunt, dei combattimenti corpo a corpo, degli effetti pratici e dell’integrazione di VFX e CGI.

L’uso di lenti grandangolari da parte di Jacques Jouffret ricorda The Revenant (di cui Mark L. Smith ha – non casualmente – co-scritto la sceneggiatura), ma con il montaggio, il sound design e la colonna sonora, diventa un’esperienza immersiva e unica. Tuttavia, questa non è una serie dove l’azione la fa da padrona.

Tra una scena concitata e l’altra si sviluppa una storia enorme e dispersiva, e il cambio di ritmo è talmente brusco da causare un pesante “colpo di frusta” nel tono. Forse Peter Berg avrebbe avuto controllo maggiormente se si fosse concentrato su una singola trama per un film o una serie, invece di cercare di giostrarsi troppi elementi contemporaneamente.

Ad ogni modo, le interpretazioni del cast sono solide, ma vanificate dalla scrittura debole. Al di là del cast principale, tra gli attori secondari troviamo Lucas Neff, Shawnee Pourier, Preston Mota e altri che offrono performance ammirevoli, affrontando ambienti climaticamente ostili, costumi scomodi e stunt impegnativi. Tuttavia, la mancanza di uno script forte e di una narrazione coesa rende l’intera esperienza emotivamente sterile.

Insomma, se riuscite a separare l’opera dall’artista, potete dare una possibilità ad American Primeval, ma è meglio non guardarla in binge-watching. Forse, con un ritmo più lento, gli episodi risulteranno più godibili. Rimane il problema di fondo: la miniserie lascia in secondo piano il cuore della trama, come il Massacro di Mountain Meadows, evitando di esplorarne le complessità.

E questo trend di lasciare questioni fondamentali irrisolte sta diventando preoccupante nelle produzioni Netflix del 2025.

Se volete una spiegazione del finale e di quello che succede ai protagonisti, vi agevoliamo le parole di Peter Berg.

Di seguito trovate il trailer italiano di American Primeval, su Netflix dal 9 gennaio:

