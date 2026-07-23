Blade Runner 2099: le prime immagini ufficiali della serie Prime Video

Blade Runner 2099 di Prime Video esce finalmente allo scoperto. EW ha diffuso le prime immagini ufficiali della nuova serie ambientata cinquant’anni dopo Blade Runner 2049, offrendo un primo sguardo ai personaggi interpretati da Michelle Yeoh e Hunter Schafer e anticipando un nuovo capitolo dell’universo creato da Ridley Scott.

Prodotta da Alcon Entertainment, Scott Free e Amazon MGM Studios, la serie sarà ambientata nel 2099 e racconterà un mondo profondamente trasformato rispetto ai due film precedenti, aprendo una nuova fase nella storia della celebre saga fantascientifica.

Michelle Yeoh e Hunter Schafer guidano la serie

Michelle Yeoh interpreta Olwen, una Blade Runner replicante ormai giunta agli ultimi giorni della propria esistenza. Accanto a lei troviamo Hunter Schafer nei panni di Cora, una fuggitiva umana che, per sopravvivere, si finge una replicante.

Le due saranno costrette a collaborare in un’indagine legata alla scomparsa di alcuni replicanti ribelli, formando una coppia inedita destinata a muoversi in un mondo dove i confini tra umano e artificiale appaiono sempre più sfumati.

Un nuovo punto di vista sull’universo di Blade Runner Un nuovo punto di vista sull’universo di Blade Runner

Secondo la showrunner Silka Luisa, la serie prenderà come riferimento il noir fantascientifico costruito da Ridley Scott, scegliendo però una direzione visiva differente.

«Abbiamo scelto un “sunshine noir”. Siamo ancora pienamente nel mondo di Blade Runner, ma questa è una storia di nascita: la nascita di una città e di una nuova era dei replicanti. I personaggi stanno scoprendo chi sono davvero. Per questo il clima è caldo, umido, soleggiato. Passiamo molto tempo sulla costa e a Santa Monica. È la stessa texture immaginata da Ridley Scott, ma filtrata attraverso la luce del sole.»

Il cambiamento estetico rappresenta una delle principali novità del progetto. Al posto della Los Angeles costantemente immersa nella pioggia e nell’oscurità, la serie promette scenari luminosi che conservano però l’identità noir della saga.

Cosa significa essere umani?

Come nei film di Ridley Scott e Denis Villeneuve, anche Blade Runner 2099 continuerà a interrogarsi sul significato dell’identità e dell’umanità, spostando però il proprio punto di osservazione.

«La serie immagina ciò che verrà dopo di noi e si chiede cosa significhi essere umani in un mondo dove l’umanità non è più il punto di riferimento.»

È una prospettiva che sembra ribaltare quella dei capitoli precedenti, concentrandosi su una società in piena trasformazione e su personaggi costretti a ridefinire il proprio posto all’interno di un nuovo equilibrio.

Cast e debutto

Oltre a Michelle Yeoh e Hunter Schafer, nel cast figurano Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey e Daniel Rigby, mentre Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim e Matthew Needham appariranno in ruoli ricorrenti.

La serie è scritta e supervisionata da Silka Luisa, mentre Jonathan van Tulleken, reduce dal successo di Shōgun, dirigerà i primi due episodi.

Blade Runner 2099 debutterà su Prime Video entro la fine del 2026.

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