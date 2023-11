Blue Eye Samurai: la recensione degli 8 episodi della serie animata (su Netflix)

Nonostante siano originari del Giappone medievale, quasi tutti conoscono i samurai, grazie alla loro popolarità nel cinema. Se personaggi come Daisuke Itō e Masahiro Makino sono stati comprensibilmente fondamentali per portare questa particolare setta di guerrieri sul grande schermo, Akira Kurosawa è senz’altro considerato colui che li ha resi veramente mainstream con opere del calibro di Gli uomini che mettono il piede sulla coda della tigre, Sanjuro, La fortezza nascosta, Kagemusha, I sette samurai, Rashomon, Il trono di sangue, Ran e Yojimbo.

La lunga eredità di Zatoichi (personaggio di fantasia) ha poi contribuito a consolidare l’archetipo del samurai. Se si dà un’occhiata al panorama dell’animazione, ci si imbatte in titoli come Rurouni Kenshin (c’è anche un franchise live-action), Samurai Champloo, L’immortale (Takashi Miike l’ha recentemente adattato dal vivo), Afro Samurai e altri ancora. Tutti piuttosto fortunati. Quindi, naturalmente, si è creato un certo entusiasmo quando è emerso su Netflix alcuni mesi fa il trailer di Blue Eye Samurai.

Blue Eye Samurai di Amber Noizumi e Michael Green racconta la storia del personaggio principale, Mizu, che attraversa il Giappone alla ricerca degli uomini bianchi responsabili del suo peculiare aspetto. Mizu è infatti una cosiddetta ‘birazziale‘, perché è il risultato di una relazione tra un uomo bianco e una donna giapponese.

Ma queste persone sono disprezzate nel paese, perché non sono di sangue puro. Quando Mizu era bambina ed era vittima di bullismo da parte di un gruppo di bambini, un meteorite arrivò sfrecciando nel cielo e li spaventò. La roccia fu raccolta da un maestro Eiji, cieco, per fabbricarne una spada e Mizu lo seguì e lo tormentò finché non la accettò come apprendista.

È lì che Mizu impara a maneggiare la katana e consolida il suo obiettivo: uccidere tutti gli uomini bianchi che potrebbero essere il suo padre biologico. Questa ricerca di vendetta la porta così a incontrare Heiji Shindo e il suo socio d’affari irlandese, Abijah Fowler. Mizu ottiene un’assistente sotto forma di Ringo, che vuole diventare qualcuno di importante e ricordato.

A tutto ciò si aggiunge Akemi, la figlia di Lord Daichi del clan Tokonobu, che vuole sposare Taigen. Quando Taigen va a uccidere Mizu a causa della loro rivalità personale, Daichi dà inizio al suo piano per far sposare Akemi, che si ricollega a Shindo e Fowler.

Anche se questa introduzione alla trama degli 8 episodi complessivi può sembrare molto intricata, Blue Eye Samurai ha una narrazione piuttosto semplice. C’è un punto A, cioè Mizu alimenta il suo fuoco di vendetta. C’è un momentaneo punto B, cioè Heiji Shindo e Abijah Fowler. Mizu deve andare dal punto A al punto B e, così facendo, realizzerà una parte del suo obiettivo.

Ma Shindo e Fowler non sono facilmente reperibili e la strada che porta al loro castello è insidiosa e contorta. Ed è proprio la natura di “un passo avanti e molti indietro” della narrazione a rendere l’intero viaggio di Mizu così avvincente e interessante da guardare.

Mizu è incredibilmente abile, ma non è invincibile. Può subire una batosta e rialzarsi più forte, il che è l’ABC della ricerca della vendetta. Tuttavia, è ciò che impara durante il ‘processo di recupero’ che giustifica la lunga durata della serie. Sì, ci sono film lunghi sui samurai, ma dedicare circa 8 ore a una storia di samurai sembra comunque strano.

Detto questo, quando si passa da un episodio all’altro e si capisce che Mizu è diversa da qualsiasi altro samurai (lei stessa dice di non essere nemmeno un samurai) che abbiamo visto prima, l’incedere a fuoco lento acquista senso. L’unica occasione mancata è forse allora l’aspetto queer della vicenda. Non si può far vivere una donna come un uomo per tutta la vita e non osare nulla per quanto riguarda le sue preferenze sessuali. Se la linea di base è semplicemente eterosessuale, allora il risultato non può che essere un po’ poco coraggiosa.

I personaggi secondari sono ben scritti e completano Mizu in modo intrigante. La purezza di Ringo è così adorabile che si ha costantemente paura che si faccia male durante una delle tante terrificanti sequenze d’azione. Sapendo che il kung fu è originario della Cina e i samurai sono di origini giapponesi, va comunque detto che Ringo sembra la versione umana del Po di Kung-fu Panda.

Taigen è esilarante. È così sicuro di sé e, non appena viene umiliato da Mizu, diventa una persona completamente diversa. Taigen è sempre sul punto di essere pietosamente patetico, ma le sue abilità gli impediscono di esserlo. L’arco narrativo di Akemi è invece piuttosto affascinante, perché passa dalla classica “damigella in pericolo” a una persona in grado di piegare il mondo patriarcale alla sua volontà.

Shindo e Fowler sono sinonimo di colonialismo e dell’ingresso del cristianesimo in Giappone. Non hanno molta profondità, e questo è intenzionale perché le persone che invadono paesi (o aiutano l’invasione di un paese) solo perché possono farlo non hanno bisogno di molte sfumature per rendersi odiose.

Coloro che usano la religione per incitare al genocidio non hanno parimenti bisogno di storie complesse per aizzare il pubblico contro di loro. È la loro natura, ed è notevole il fatto che Blue Eye Samurai non dedichi molto tempo a spiegare perché Shindo e Fowler fanno quello che fanno. Il contrasto tra loro e Mizu è evidente, e confidano nel fatto che gli abbonati si schierino dalla sua parte quando lei si metta in modalità omicidio.

Parlando allora delle uccisioni, Blue Eye Samurai presenta alcune tra le scene d’azione più deliziose viste in un’opera d’animazione 3D-CGI. Ogni singola sequenza di combattimento è unica e si adatta allo scopo. La prima grande battaglia è quella tra Mizu e i ‘Four Fangs’ e si svolge sulla parete di una scogliera.

Il modo in cui i registi, gli animatori, gli stuntman e i direttori dell’animazione utilizzano la verticalità dell’ambientazione colpisce immediatamente, perché dimostra come il team di Blue Eye Samurai stia cercando di fare qualcosa che non sarà mai realizzabile in live-action. Sì, è possibile utilizzare una grande quantità di CGI e VFX, ma la composizione dovrebbe essere di livello divino per renderla credibile.

Nel caso di uno show completamente animato, tutto è invece coerente in termini di immagini, pur essendo abbastanza fantasioso da spingere davvero in alto l’asticella del medium. E comunque, questa è solo la punta dell’iceberg. Ci sono molte altre scene selvagge e sbalorditive come questa, disseminate in tutta la serie, che vi faranno rimanere a bocca aperta.

Detto questo, Blue Eye Samurai non passa mai in fretta da una scena d’azione all’altra. Ci sono lunghe pause in cui la narrazione e i personaggi possono respirare. Per gran parte degli 8 episodi non ci sono dialoghi e questo ci permette di immergerci nella fotografia e nella musica (di Amie Doherty). Il montaggio è squisito e rende la visione molto piacevole, nonostante tutta la violenza (che ha una qualità pittorica) e l’eccitante dose di cattiveria.

Il doppiaggio originale di Blue Eye Samurai è brillante, il che è ovviamente accentuato dagli animatori attraverso il design, la fisicità e le espressioni dei personaggi. Maya Erskine emana una quantità incredibile di spavalderia. Raramente riesce a parlare in modo gioviale perché è perseguitata dal suo passato e tormentata dal suo presente. Si ha quindi l’impressione che il suo stato mentale pesi sulla sua voce, conferendo all’intera interpretazione un tono minaccioso.

Il leggendario Cary-Hiroyuki Tagawa interpreta essenzialmente una versione anime di Zatoichi. È una recitazione molto sobria. Tagawa mostra l’esperienza di Eiji attraverso il suo contegno calmo e composto. La sua chimica con la Erskine è eccellente e se questa serie fosse stata incentrata su lunghe conversazioni tra i due, ne sarebbe comunque valsa la pena.

Masi Oka riprende molto bene l’adorabile natura di Ringo, esprimendo la sua rettitudine in modo comprensibile. Brenda Song è perfetta nel ruolo della docile e al tempo stesso resistente Akemi. Le sue inflessioni vocali cambiano molto man mano che Akemi si evolve, e questo è meraviglioso da vedere. Il ruolo di George Takei è breve e dolce. La sua chimica con la Song è ottima. Darren Barnet riesce a incarnare perfettamente la natura testarda di Taigen. Mi ha fatto ridere parecchio. Randall Park, noto per i suoi personaggi comici, è piuttosto minaccioso nel ruolo di Shindo. E poi c’è l’incredibile Kenneth Branagh, che si fa notare in ogni singolo secondo della serie.

Insomma, Blue Eye Samurai è una bella sorpresa. Tutte le scene movimentate fanno ridere e urlare verso lo schermo, mentre i momenti più tranquilli permettono di apprezzare la scrittura dei personaggi, la qualità vibrante delle immagini e le musiche. Vedremo se l’eventuale successo di pubblico permetterà a Mizu di ritornare per una seconda stagione, perché un unico arco da nemici ad amanti tra Mizu e Taigen sarebbe in fin dei conti banale e noioso.

L’animazione 3D-CGI non ha tanti ammiratori, si sa, e lo stile di Blue Eye Samurai ricorda quello di Bright: Samurai Soul e Batman Ninja – non certo film memorabili – ma, nel complesso, il risultato è dignitoso. Detto questo se dopo la visione degli 8 episodi vi sentirete dell’umore di recuperare (o riguardare) altre opere coi samurai non esitate, è tutto regolare!

Di seguito il trailer internazionale di Blue Eye Samurai, nel catalogo di Netflix dal 3 novembre:

