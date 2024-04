Esclusivo: Robert Patrick racconta che fine ha fatto il John Doggett di X-Files e perché non c’è nelle nuove stagioni

Ospite d’onore al Comic-Con di Praga 2024, abbiamo avuto modo di incontrare da molto vicino Robert Patrick, interprete – tra i molti altri ruoli ricoperti in carriera – dell’Agente Speciale John Doggett nel corso di ben 40 episodi della serie X-Files tra il 200 e il 2002.

Personaggio inizialmente poco ‘digerito’ dai fan, ha saputo però conquistarsi uno spazio di tutto rispetto nei cuori degli appassionati, tanto che ancora oggi – venti anni più tardi – in molti lo ricordano ancora con grande piacere.

Proprio per questo, non potevamo lasciarci sfuggire la possibilità di chiedergli qualche ricordo di quel periodo.

Questa la risposta di Robert Patrick, che ha anche rivelato qual è – secondo lui – il destino che è toccato a John Doggett dopo l’uscita di scena da X-Files:

Il mio ruolo preferito in assoluto è stato quello di John Doggett. Credo che lo sia perché ho potuto fare quello che volevo fare, cioè interpretare un ruolo da protagonista senza essere uno dei cattivi. Sai, è buffo quando sei a Hollywood … Ti scelgono per un certo motivo, per un certo ruolo, e poi resti bloccato lì per il resto della tua carriera. E tu poi speri in qualcos’altro. Avrei voluto fare cose come quelle che avevo visto fare a John Wayne … Ma d’un tratto, improvvisamente, sei il cattivo.

Immaginai che per tutto il resto della mia carriera sarei stato il villain. Mi è piaciuto molto fare X-Files. Il mio ruolo preferito in assoluto. Mi manca. Un bel ruolo quello di John Doggett.

Come saprai, uno delle frasi più celebri della serie è “Non fidarti di nessuno”. Io però credo che se c’è un personaggio di cui ci si può fidare, quello è John Doggett. L’hanno scritto molto bene. Lo adoro. Ho adorato lavorare con Gillian [Anderson] e Annabeth [Gish], e David [Duchovny] era un tipo fantastico. È stato un grande collega con cui lavorare.

Alla domanda sul perché non abbiamo rivisto John Doggett nelle nuove stagioni di X-Files, Robert Patrick ha spiegato:

Beh, ero occupato, fortunatamente o sfortunatamente … Avevo altri impegni lavorativi. Sembra che io sia sempre impegnato altrove quando c’è una reunion di X-Files, ma è una buona cosa che stia lavorando ancora alla mia età! [ride]

Robert Patrick ha quindi raccontato cosa lui pensa sia successo a John Doggett dopo la fine della sua run in X-Files:

Si è seduto in sella a una Harley Davidson. È diventato membro di un club di motociclisti e ora vive sulle montagne da qualche parte fuori dai radar, coltivando marijuana. Ha iniziato a credere negli alieni, che tutto ciò è reale. È stata l’erba a farglielo credere. Quando ha fumato erba per la prima volta nella sua vita, ha esclamato: “Wow, ci sono davvero gli alieni là fuori. Guarda un po’. Guarda tutta quella merda là fuori …”. È questo che gli è successo? Mm-hmm.

Infine, Robert Patrick ha detto cosa pensa lui della vita nell’universo …

Sì, ci credo ora … Non penso di averci sempre creduto … È un universo enorme. Credo in Dio e credo che ci possano essere altre persone là fuori. Non lo so. È così vasto. È così complesso …

Di seguito trovate una scena con John Doggett e Dana Scully da X-Files:

